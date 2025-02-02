Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm izle! Canlı izleme linki

Popüler dizi Şakir Paşa Ailesi'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Dizinin son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyerek, heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Sude İnak Sude İnak
Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm izle! Canlı izleme linki
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Şakir Paşa Ailesi dizisi, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanları merakla bekleniyor. NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün nasıl ve nereden izleneceği araştırılıyor. İşte, Şakir Paşa Ailesi full izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

https://www.nowtv.com.tr/Sakir-Pasa-Ailesi-Mucizeler-ve-Skandallar/bolumler

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