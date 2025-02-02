Yangın alarmı! Apartmanda can pazarı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Asmalı Evler Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları sürüyor.