2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride Aranıyorlardı

Turuncu ve gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Mardin'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Turuncu ve Gri Kategoride Aranıyorlardı
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Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar güvenlik güçleri tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. Operasyonlarda teröristler de etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

Aranan 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında son açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Bakan Ali Yerlikaya, biri turuncu, biri gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 8 Nisan 2023'te Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz ismi verilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas yaşandığı belirtildi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, çatışmada 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan Nurhak Derik Gap kod adlı Ramazan Temel, diğerinin ise gri kategoride bulunan Yılmaz kod adlı Bilal Şahin olduğunu kaydetti.

Bu teröristlerin aynı zamanda 2 vatandaşın şehit edildiği, bir jandarma ve bir vatandaşın da yaralandığı eylemlere de katıldığının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız dev edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye milletin duası ve desteğiyle, kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Ali Yerlikaya
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