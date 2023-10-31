2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Zeytin Dalı Bölgesinde Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Zeytin Dalı Bölgesinde Operasyon

Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Zeytin Dalı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verildiğini belirtti.

MSB'nin açıklamasında, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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