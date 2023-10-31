Ordu'daki KYK Yurdunda Asansör Kazası! Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör içinde öğrenciler varken düşmüş ve yaşanan kazada 1 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan gelişmenin üzerinden uzun bir zaman geçmeden benzer bir olay Ordu'da yaşandı.

Halatları Kopan Asansör Zemine Çakıldı!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Efkaf Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Halatları kopan asansör, kısa bir süre sonra ise zemin kata çakıldı.

Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.