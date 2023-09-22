2 terörist teslim oldu! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı

Bölücü terör örgütü mensubu iki terörist teslim oldu. Teslim olan teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

BAKAN YERLİKAYA TERÖRİSTLERİN TESLİM OLDUĞUNU DUYURDU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki teröristin yapılan operasyon sonrası teslim olduğunu duyurdu. Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Rosida' kod adlı Helin Özgören ve 'Hogir Armanç' kod adlı Özer Yıldırım adlı 2 terörist teslim oldu.

Yerlikaya, teröristlerin operasyon sırasında yakalanacaklarını anlayınca teslim olduğunu bildirdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

- Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.