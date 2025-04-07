2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakanlık harekete geçti

Gaziantep’te 2 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddet görüntüleri infial yarattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu baba ile üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakanlık harekete geçti
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Gaziantep'te bir babanın 2 yaşındaki çocuğuna uyguladığı şiddet, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

BABA TUTUKLANDI, ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Gaziantep İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde derhal harekete geçtiği belirtildi. Şiddet uygulayan baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 yaşındaki çocuk ise devlet korumasına alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde söz konusu şiddet görüntülerine yönelik erişim engeli talebinde bulunduk. Ayrıca hem şiddet uygulayan şahıs hem de üvey anne hakkında suç duyurusunda bulunarak, faillerin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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