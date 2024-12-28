2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonların bilançosuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurulduğu ve 3 bin 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu duyurdu
Yayınlanma:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında yürütülen faaliyetlere ve gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordunun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için var güçle çalışıldığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarıyla 2024'te de ülkenin ve vatandaşların huzuru ile güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdiği ve yerine getirmeye devam edeceği aktarıldı.

3 BİN 38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında, 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serinin ilk bölümüne de yer verildi.

Videoda, TSK'nin terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanda da hak ve menfaatleri koruduğuna vurgu yapıldı.

Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket eden TSK'nin, "alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli" icra esaslarında gerçekleştirdiği operasyonlarına dikkatin çekildiği videoda, şu bilgiler paylaşıldı:

"2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuş olup bu kapsamda terörle mücadelede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1330 mağara/sığınak imha edilmiş, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir. Yıl içerisinde 107 terörist teslim olmuştur. Terör belasını asil milletimizin gündeminden tamamen çıkarma hedefiyle çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

TSK, sınır güvenliğimizin sağlanması için 'hudut namustur' anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam etmektedir. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği ve 60 personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda ise 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir."

27 İlde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı27 İlde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı terörist operasyon
Günün Manşetleri
2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna Devlet Başkanı, Noel mesajında Türkiye'yi hedef aldı
BEDAŞ İstanbul'u uyardı: 18 ilçede elektrik kesintisi olacak! İşte yer ve saatleri..
Bakan Şimşek'ten kritik asgari ücret açıklaması!
27 İlde FETÖ operasyonu
Suriye ve Irak’ta 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Önder ve Buldan, PKK elebaşı Öcalan ile görüşecek!
Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı!
Resmi Gazete'de atama fırtınası
Yeni bilgiler ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller
Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı! Birçok il için saat verilerek uyarı yapıldı!
Türkiye’de 2024’te sinemaya damga vuran 10 film! İşte en çok izlenenler Türkiye’de 2024’te sinemaya damga vuran 10 film! İşte en çok izlenenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konaklayabileceği en lüks saraylar ve köşkler
Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu