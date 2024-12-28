27 İlde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik 27 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-32" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa başta olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonların 10 gün sürdüğünü belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
27 İlde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
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Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin örgütün "güncel yapılanması" içinde faaliyet gösterdiğini, ankesörlü telefonlar aracılığıyla FETÖ içindeki sorumlularla irtibat kurduklarını ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıklarını ifade etti. Ayrıca, yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu kaydedildi.

Operasyonlarda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk Lirası, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne karşı mücadelemiz, en küçük bir gevşeme göstermeksizin devam etmektedir. Milli irademize darbe yapmaya cüret eden bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla çalışacağız. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımıza ve kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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