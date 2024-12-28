DEM Parti, İmralı'da: Önder ve Buldan, PKK elebaşı Öcalan ile görüşecek!

Adalet Bakanlığı'nın, DEM Parti’nin talebi doğrultusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapılmasına onay vermesinin ardından, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Adası’na gitti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Adalet Bakanlığı'nın, DEM Parti’nin talebi doğrultusunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapılmasına onay vermesinin ardından, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Adası’na gitti.

Önder ve Buldan’ın, Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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