Meteorolojiden kritik uyarı: 28 Aralık İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık 2024 Cumartesi günü için İzmir’in hava durumu tahminlerini açıkladı.
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Hafta sonu sıcaklıkların düşeceği tahmin edilirken, İzmir’de gün boyu nem oranının yüksek olacağı bildirildi. İşte İzmir için detaylı hava durumu tahmini:
İzmir Hava Durumu (28 Aralık 2024):
Beklenen sıcaklık: 7°C - 10°C
Hissedilen sıcaklık: 7°C - 10°C
Nem oranı: %77 - %84
Meteoroloji, soğuk hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını ve dışarı çıkarken hava koşullarına uygun kıyafetler tercih etmelerini öneriyor.