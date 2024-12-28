Tahkim Kurulu'ndan kritik kararlar: 27 Aralık toplantısı raporu

Yapılan açıklamada, oyuncular, kulüpler ve teknik ekipler arasındaki anlaşmazlıklar ile disiplin kurulu kararlarına yönelik itirazların değerlendirildiği belirtildi. Kararlar şu şekilde sıralandı:

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. – Yusuf Yıldırım İtirazı:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun daha önce verdiği kararda usul ve esas hatası bulunmadığı gerekçesiyle başvuru reddedilmiş ve karar onanmıştır (Oyçokluğuyla).

Büyükçekmece Tepecik A.Ş. – Ertuğrul Eramil İtirazı:

Eksik inceleme nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı kaldırılarak, dosyanın yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine karar verilmiştir (Oybirliğiyle).

Artvin Hopa Spor – Yusuf Atasoy İtirazı:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı uygun bulunmuş, başvuru reddedilmiş ve karar onanmıştır (Oybirliğiyle).

Sefa Durmuş – Osmaniye Spor Futbol Kulübü İtirazı:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı uygun bulunmuş, başvuru reddedilmiş ve karar onanmıştır (Oybirliğiyle).

Şanlıurfa Spor – Teknik Adam Zafer Turan İtirazı:

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararı uygun bulunmuş, başvuru reddedilmiş ve karar onanmıştır (Oybirliğiyle).

Galatasaray A.Ş. İdarecisi Metin Öztürk İtirazı:

Sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 75.000 TL para cezası hukuka uygun bulunmuş, başvuru reddedilerek karar onanmıştır (Oybirliğiyle).

Rams Başakşehir Futbolcusu Ousseynou Ba İtirazı:

Rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareket nedeniyle verilen 3 maç men ve 58.500 TL para cezası onanmış, erteleme talebi reddedilmiştir (Oybirliğiyle).

Mardin 1969 Spor – Başkan ve Yöneticilere Verilen Cezalar:

Başkan Rıdvan Aşar ve bazı yöneticilere hakemlere yönelik hakaret nedeniyle verilen hak mahrumiyeti ve para cezaları uygun bulunarak onanmıştır. Futbolcu Aykut Sarıdoğan’ın cezası da uygun görülerek karar onanmıştır (Oybirliğiyle).

Sebat Gençlik Spor – Gökhan Alsan İtirazı:

Rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareket nedeniyle verilen 2 maç men ve 4.500 TL para cezası hukuka uygun bulunmuş, başvuru reddedilmiştir (Oybirliğiyle).

İstanbul Beylikdüzü Spor – Furkan Hafızoğlu İtirazı:

Rakip futbolcuya yönelik şiddetli hareket nedeniyle verilen 3 maç men cezası, hukuki gerekçe düzeltilerek onanmıştır (Oybirliğiyle).

İzmir Spor – Ferdi Başoda İtirazı:

Hakeme yönelik hakaret nedeniyle verilen 3 maç men cezası uygun bulunarak karar onanmıştır (Oybirliğiyle).