İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek!

28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan su kesintileri aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde yaşanacaktır:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek!
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28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan su kesintileri aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde yaşanacaktır:

İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek! - Resim : 1

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 27 Aralık 2024 saat 11:25'ten itibaren su kesintisi başlamış olup, çalışmaların 28 Aralık 2024 saat 00:00'a kadar sürmesi planlanmaktadır. Haberler
Beyoğlu:

Kaptanpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Esenler:

Menderes Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Kadıköy:

Fikirtepe Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Maltepe:

Bağlarbaşı Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Sarıyer:

Reşitpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Tuzla:

Postane Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Üsküdar:

Kuzguncuk Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Su kesintileri hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için İSKİ'nin resmi web sitesindeki arıza ve kesinti sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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