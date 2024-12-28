İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek!
28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan su kesintileri aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde yaşanacaktır:
28 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da planlanan su kesintileri aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde yaşanacaktır:
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 27 Aralık 2024 saat 11:25'ten itibaren su kesintisi başlamış olup, çalışmaların 28 Aralık 2024 saat 00:00'a kadar sürmesi planlanmaktadır. Haberler
Beyoğlu:
Kaptanpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Esenler:
Menderes Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Kadıköy:
Fikirtepe Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Maltepe:
Bağlarbaşı Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Sarıyer:
Reşitpaşa Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Tuzla:
Postane Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Üsküdar:
Kuzguncuk Mahallesi: Şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
Su kesintileri hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için İSKİ'nin resmi web sitesindeki arıza ve kesinti sayfasını ziyaret edebilirsiniz.