Bakan duyurdu: Gar ve istasyonlarda ücretsiz olacak

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonuyla önemli bir adım attıklarını belirtti. "TCDD Wi-Fi Projesi" kapsamında ilk etapta Ankara ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında pilot uygulamaya başlanacağını ifade eden Uraloğlu, bu hizmetin zamanla tüm gar ve istasyonlarda yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Vatandaşların güvenli ve hızlı internet erişimiyle tanışacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu altyapı, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştıracak ve günlük yaşamlarına büyük bir katkı sağlayacak. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre hizmeti ülke genelindeki tüm gar ve istasyonlara ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uygulamanın, Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas gibi şehirlerdeki gar ve istasyonlarda da hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yolcularımız hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla iş, eğitim ve seyahat planlamalarını rahatlıkla yapabilecek. Bu hizmet sayesinde bekleme sürelerini daha konforlu ve verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Modernizasyon çalışmalarımızla dijitalleşen dünyaya uyum sağlıyor ve vatandaşlarımızın en iyi hizmete erişmesini hedefliyoruz."

Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli bir katkı sunacağını belirterek, vatandaşların dijital haklarının güçleneceğini ve bilgiye erişimin kolaylaşacağını ifade etti.

"Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu doğrultuda atılmış stratejik bir adımdır. Projenin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."