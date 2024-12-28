Erzincan’da otobüs şarampole devrildi

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının kazada etkili olduğu değerlendiriliyor.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

İLK AÇIKLAMA VALİ'DEN: YARALILAR VAR

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış" diye konuştu.