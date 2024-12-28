BUDO’dan sefer iptal duyurusu: Hangi seferler yapılmayacak?

Bursa ile İstanbul arasında deniz taşımacılığı yapan BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BUDO’dan sefer iptal duyurusu: Hangi seferler yapılmayacak?
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Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sefer iptallerine ilişkin detaylı bilgi verildi. İşte iptal edilen seferler:

28.12.2024 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
28.12.2024 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
28.12.2024 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
28.12.2024 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
28.12.2024 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
28.12.2024 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
28.12.2024 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
28.12.2024 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO’dan yapılan açıklamada, hava şartlarının seferler üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, yolculuk planı yapan vatandaşların iptallere karşı bilgilendirildiği ifade edildi. Yeni gelişmeler ve sefer durumu için resmi kanalların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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