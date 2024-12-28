Resmi Gazete'de atama fırtınası: Görevden alınan ve atanan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de atama fırtınası: Görevden alınan ve atanan isimler
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli illere yönelik atamalar gerçekleştirildi:

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca,
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş,
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen,
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş,
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz,
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü,
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar,
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak,
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur,
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta,
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım Sultanoğlu,
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir,
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan.
Görevden Alınan İsimler

Resmi Gazete'de yer alan kararlarla, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevden alınan isimler ise şöyle:

Kemal Gürgenci (Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü),
Cemal Almaz (Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü),
Önder Arpacı (Edirne İl Milli Eğitim Müdürü),
Abdullah Kodek (Çorum İl Milli Eğitim Müdürü),
Fevzi Kurt (Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü),
Adnan Gürbüz (Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü),
Ersan Ulusan (Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü),
Ali Tatlı (Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü).

Plastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacakPlastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacakYurt
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyorEskişehir'de kar yağışı etkili oluyorYurt
Resmi Gazete atama görevden alma
Günün Manşetleri
Resmi Gazete'de atama fırtınası
Yeni bilgiler ortaya çıktı
Suriye'de eylemler sonrası HTŞ yönetiminden yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2025 mesajı!
Rusya'dan Ukrayna'yla ilgili "ateşkes" mesajı
Rusya'dan düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili açıklama
Hastane yakınına hava saldırısı
14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in amcası Salim Güran'ın savunması ortaya çıktı
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de atama fırtınası Resmi Gazete'de atama fırtınası
İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek! İstanbullular dikkat: Su kesintisi saatler sürecek!
Plastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak Plastik poşetlere yeni zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Bakan duyurdu: Gar ve istasyonlarda ücretsiz olacak Bakan duyurdu: Gar ve istasyonlarda ücretsiz olacak
ABD'de evsiz oranlarında dev artış ABD'de evsiz oranlarında dev artış