Resmi Gazete'de atama fırtınası: Görevden alınan ve atanan isimler

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli illere yönelik atamalar gerçekleştirildi:

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca,

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş,

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen,

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş,

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz,

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü,

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar,

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak,

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur,

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu,

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta,

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım Sultanoğlu,

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol,

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir,

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan.

Görevden Alınan İsimler

Resmi Gazete'de yer alan kararlarla, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevden alınan isimler ise şöyle:

Kemal Gürgenci (Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü),

Cemal Almaz (Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü),

Önder Arpacı (Edirne İl Milli Eğitim Müdürü),

Abdullah Kodek (Çorum İl Milli Eğitim Müdürü),

Fevzi Kurt (Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü),

Adnan Gürbüz (Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü),

Ersan Ulusan (Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü),

Ali Tatlı (Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü).