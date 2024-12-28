MSB: Suriye ve Irak’ta 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Terörle mücadelemiz, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı azim, kararlılık ve tavizsiz bir şekilde sürecektir.”