2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni düzenlendi

2025 yılı, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak kutlanacak. Yıl boyunca kooperatif örgütlenmesinin önemine dikkat çeken etkinlikler yapılacak.

Açılışı Ankara’da yapılan programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kurumsal yapılarını tamamlayan kooperatiflere destekler verileceğini belirtti. Ömer Bolat, "Kooperatiflerimiz geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar. Tarımsal üretim ve gıda üretimi alanındaki kooperatifleşmenin arttırılması aslında fahiş fiyatla mücadeleye de çok önemli bir katkı verecektir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlamalarını istiyoruz. Bunu yapanlara ilave ekstra destekler vereceğiz. Bir süre sonra da bunu sağlamayan kooperatiflerden desteklerimizi çekeceğiz. Amacımız, küçük ölçekli olanların birinci derece altında birleşerek güçlenmeleri ve Bakanlığımızla daha büyük ölçekte projeler yapılmasını sağlamaktır." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kadın kooperatiflerinin devamlılığını sağlamaya yönelik çalıştıklarını anlattı. Göktaş, "Unutmayalım ki bir toplum, kadınları ile güçlüdür ve kadınların gücüyle kurulan kooperatifler, ekonomik fayda sağlamanın ötesinde, dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte büyümeyi öğretiyor. Bugün bizlere düşen görev, kadın kooperatiflerimizi desteklemek ve bu yapıların sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır." dedi.

TOBB Konferans Salonunda düzenlenen açılışa katılan kooperatif yöneticileri de ulusal kanala konuştu, kooperatifler yılından beklentilerini anlattı.