TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak! Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM Genel Kurulunda, yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak! Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli'nde büyük bir yangın çıkmış ve yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.

Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

tbmm otel yangın araştırma komisyonu
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