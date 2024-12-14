2025’te emekli maaşlarında düşüş bekleniyor: Yüzde 30’a varan kayıplar olacak

Emekli aylıklarında 2024 ile 2025 arasında yaşanacak yüzde 30’luk farkın kapanmayacağı kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili aylık farkının değişmeyeceğini söyledi.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarındaki fark kapanmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili maaş farkının değişmeyeceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal ise bu farkı rakamlarla açıkladı:
“2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı 20 bin lira civarında bağlanabilir. Ancak aynı kişi 2025 yılında emekli olduğunda bu tutar 12-13 bin lira seviyesine kadar düşecek.”

Bakan Işıkhan'ın AK Parti’de yaptığı sunuma göre 2025 yılında emekli olacakların aylıkları yüzde 30 daha az olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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