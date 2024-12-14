AK Parti İl Başkanlığı’na molotoflu saldırı

Olay, saat 19.00 sıralarında Bağlar Mahallesi’ndeki Emir Ensar Apartmanı’nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Parti binası önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu fark eden şüphelilerden biri molotofkokteyllerini ateşleyerek binaya fırlattı, diğer iki kişi ise çevreyi gözetledi. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemede, atılan molotoflardan birinin patlamadığını, diğerinin ise kapıda hasar oluşturduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının görüntüleri incelenmek üzere kayıt altına alındı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Olay sonrası AK Parti İl Başkanlığı binasına giden Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini, şüphelilerden 2’sinin yakalandığını duyurdu. Turgay, olay yerinde incelemelerde bulunarak AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Ayaz, saldırının halkı korkutma ve sindirme amaçlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Ancak şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman yılmadan, yorulmadan ve korkmadan bu yolda yürüyeceğiz.”