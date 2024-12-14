Batman’da petrol çalışmaları artıyor: 250 yeni iş fırsatı

Batman’da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, TPAO Bölge Müdürü Murat Karataş ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bayraktar, yeni projeler ve arama faaliyetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Bakan Bayraktar, Batman’ın petrol açısından Türkiye’nin zengin bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Petrol arama ve üretim faaliyetlerimizi artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2025 yılı itibarıyla Batman’da yeni bir arama hamlesi başlatıyoruz. Bu çerçevede, TPAO ve TPIC bünyesinde görev alacak 250 yeni kardeşimize istihdam sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

Toplantının basına kapalı kısmında, petrol arama ve üretim projeleri üzerine değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.