21 terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonların ayrıntıları

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik önemli bir operasyona daha imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde 17 PKK/YPG’li teröristin, Irak’ın kuzeyinde ise 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
21 terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonların ayrıntıları
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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