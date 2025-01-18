Çorum'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarptı. Feci kazada, motosiklet ve sürücüsü, yaklaşık 280 metre otomobilin altında sürüklendi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından çıkarılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü İlker G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlker G'nin alkol muayenesinde 2,77 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.