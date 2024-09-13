21 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyinde 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen hava harekatlarında 19 terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
21 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlarla terörün kökünü kazımaya devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisi hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

21 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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