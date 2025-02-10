22 ilde “KISKAÇ-38” operasyonu: 45 şüpheli yakalandı!

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 45 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi,diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Gözaltına alınan kişilerin, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı tespit edildi.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde operasyon düzenlendi.

Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne kasteden hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz” mesajını verdi.