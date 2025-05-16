27 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında aktif rol aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içindeki sorumlularla irtibat kurdukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları suçlamalarıyla arandığını aktardı.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini açıklayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.”