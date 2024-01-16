28 şehirde Kahramanlar-43 operasyonu! 165 şüpheli yakalandı

38 şehirde bölücü terör örgütüne yönelik Kahramanlar-43 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

28 şehirde Kahramanlar-43 operasyonu! 165 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak 28 ilde Kahramanlar-43 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı.

165 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde BTÖ'ye yönelik aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'unda yer aldığı 28 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

- Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması ve kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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