29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı! İşte yangının çıkış sebebi ve ihmaller

İstanbul Beşiktaş’taki bir gece kulübünde 29 işçinin can verdiği yangının, kaynak makinesinden çıkığı tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı.

Raporda, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğu belirtildi.

Raporda, ihmaller zinciri de sıralandı. İş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı, yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda yer alan elektrik panolarında yaşanan patlamalara itfaiyenin raporunda da yer verildi.

Gece kulübündeki yangınla ilgili 9 şüpheli, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.