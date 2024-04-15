29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı! İşte yangının çıkış sebebi ve ihmaller

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklandı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirtilen raporda, ihmaller de sıralandı.

29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı! İşte yangının çıkış sebebi ve ihmaller
Son Güncelleme:

İstanbul Beşiktaş’taki bir gece kulübünde 29 işçinin can verdiği yangının, kaynak makinesinden çıkığı tespit edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ederken, yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı.

Raporda, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğu belirtildi.

Raporda, ihmaller zinciri de sıralandı. İş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı, yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda yer alan elektrik panolarında yaşanan patlamalara itfaiyenin raporunda da yer verildi.

Gece kulübündeki yangınla ilgili 9 şüpheli, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Merkez Bankası 818,2 milyar lira zarar ettiMerkez Bankası 818,2 milyar lira zarar ettiEkonomi
# yangın # istanbul # beşiktaş # itfaiye # rapor
Çok Okunanlar
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
TÜİK açıkladı! Şubat ayı işsizlik oranları belli oldu
TÜİK açıkladı! Şubat ayı işsizlik oranları belli oldu
29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı!
29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı!
Öne Çıkanlar İran İsrail savaşı bölgeye sıçrar mı? | Gün Ortası | Yeşim Eryılmaz İran İsrail savaşı bölgeye sıçrar mı? | Gün Ortası | Yeşim Eryılmaz Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?