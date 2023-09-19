3 ateş savaşçısının cenazesi Eskişehir ve Kırgızistan'a gönderildi

İzmir’de orman yangınına gece müdahale ederken Tahtalı Barajı’na düşen helikopterin 3 mürettebatının cenazeleri sudan çıkarıldı. 1’ü Türk, 2’si Kırgız ateş savaşçısının otopsilerinin tamamlanmasının ardından cenazeler törenle memleketlerine uğurlandı.

İZMİR HELİKOPTER KAZASI



Gece görüşlü helikopterdeki tek Türk olan Mehmet Akif Tutuk 29 yaşındaydı. 6 yıldır pilotluk yapıyordu. İzmir’de 16 Eylül günü çıkan orman yangınına müdahale ederken 2. pilotluğunu yaptığı helikopter kaza kırıma uğradı.

Mürettebatın 1’i suya atlayarak kurtuldu. Ancak diğer 3 personel tonlarca ağırlıktaki helikopter ile birlikte baraj gölünün 12 metre derinliğindeki balçığa sağlandı. 3 ateş savaşçısı Tahtalı Barajı’ndan yoğun çaba sonrası cansız olarak çıkarıldı.

2. pilot Mehmet Akif Tutuk’un Türk Bayrağına sarılı tabutu Eskişehir’e, Kırgız mürettebatın cenazeleri de Kırgızistan’a gönderilmek üzeri İstanbul’a Orman Genel Müdürlüğü helikopterleriyle nakledildi.



2. pilot Tutuk'un cenazesinin yarın öğle vakti Eskişehir Odunpazarı ilçesinde defnedileceği belirtildi. Kaza kırımdan sağ olarak kurtarılan Kırsız personelin tedavisi ise İzmir’de devam ediyor. Öte yandan helikopterin enkazı da Sahil Güvenlik, Jandarma, Polis, AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından karaya çıkarıldı. Enkazın helikopter firmasının Ankara-Polatlı'daki merkezine götürüleceği öğrenildi.