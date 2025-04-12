3 ilde eş zamanlı baskın: 22 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, üç ilçede eş zamanlı olarak düzenlediği geniş çaplı operasyonla silah kaçakçılığına ağır darbe vurdu. 24 adrese yapılan baskınlarda cephanelik gibi silah ve mühimmat ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
3 ilde eş zamanlı baskın: 22 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar, jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı operasyonuyla sonuç verdi. Bozova, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kaçak silah ticaretine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyonlarda 10 uzun namlulu silah, 20 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 70 farklı silaha ait şarjör, 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatta mermi bulundu.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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