Kayseri'de ahır çöktü: 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde etkili olan yoğun kar ve sağanak yağış, kırsal bir bölgede faciaya neden oldu. Şeyhşaban köyünde, İsmail Çakmak’a ait kullanılmayan bir ev ile altındaki ahır, yağışın ardından çöktü.

Yıkılan yapının enkazı altında kalan 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Çakmak ve ailesi uzun süredir yapının yanında bulunan başka bir evde yaşıyordu. Bu nedenle çöken binada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.