Isparta'da feci kaza! Otomobil kanala düştü, komiser hayatını kaybetti

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli Komiser Nazım Akkoyun’un (34) kullandığı 34 DAJ 348 plakalı otomobil, gece saatlerinde Gökçay Mesire Alanı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanala düşen araçta yapılan ilk incelemede, sürücü komiser Nazım Akkoyun’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akkoyun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.