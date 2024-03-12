3 ilde PKK/KCK operasyonu! 10 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün sözde kadın ve gençlik yapılanması içerisinde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

3 ilde PKK/KCK operasyonu! 10 zanlı yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 17 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK talimatları doğrultusunda, sözde kadın yapılanması TJA ve sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer aldığı tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul, Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi. Bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi. Ekiplerin, diğer 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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