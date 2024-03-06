3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde önemli operasyonlar düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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