3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek.
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# terörle mücadele # pkk
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