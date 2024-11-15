3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.