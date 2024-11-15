Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele kapsamında Kalkan-29 operasyonu düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 242 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt'ta Kalkan-29 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, otellerle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimleri yapıldı.

242 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ve operasyonların ayrıntılarıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin durmadan ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Bakan Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi. Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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