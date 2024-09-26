30 şehirde forex dolandırıcılığı operasyonu! 133 kişi yakalandı

Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 şehirde önemli operasyonlara imza atıldı. Yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından başlatılan operasyonda, farklı kentlerdeki 133 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri süren şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K'nin de bulunduğu 62 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kuran örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtiği, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmış, örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılırken, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verilmesinin ardından eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.