30 şehirde Gürz-27 operasyonları! 231 şüphelinin yakalandığı açıklandı

30 şehirde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik "Gürz-27" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 231 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
30 şehirde Gürz-27 operasyonları! 231 şüphelinin yakalandığı açıklandı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, 30 şehirde, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik "Gürz-27" operasyonları gerçekleştirildi.

231 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gürz-27 operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

"Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 231 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin verdiği bilgilerde, "Yakalanan şüphelilerin, ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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