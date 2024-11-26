18 şehirde Gürz-26 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

18 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gürz-26 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
18 şehirde Gürz-26 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 şehirde operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONLARIN AYRINTILARI AÇIKLANDI

Kritik operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 54 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Ali Yerlikaya, bunlardan 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Ali Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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