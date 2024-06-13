30 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Zeki Aktürk, 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1181'e ulaştığını ifade etti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırdan yasa dışı geçişlerle ilgili de bilgi verdi. Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz korunduğunu dile getiren Zeki Aktürk, "Hudutlarımızda, 210'u son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen 1344 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKI

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi heyetinin, 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Zeki Aktürk, TCG Nusret müze gemisinin, deniz müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 20 Nisan'da başladığı Ege ve Akdeniz liman ziyaretlerini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyaretiyle tamamladığını söyledi. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemiyi yaklaşık 34 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Aktürk, "Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi Babur korvetinin, 28 Mayıs-6 Haziran'da Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Zeki Aktürk, Babur korvetinin bunun ardından 10-11 Haziran'da düzenlenen Turgutreis-9 Tatbikatı'na katıldığını aktardı.

NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Haziran'da görevini devreden birliğin geri dönüş sürecinin 7 Haziran'da tamamlandığını kaydeden Zeki Aktürk, SOLOTÜRK'ün 15-16 Haziran'da Finlandiya'da "Uluslararası Hava Gösterisi" kapsamında uçuş yapacağını söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, 39'uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı'nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımı ile Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

SAVUNMA SANAYİSİ

Zeki Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bu kapsamda, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 denizaltının üçüncüsü olan TCG Muratreis'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza 7 Haziran'da çekildiğini bildirdi.

Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE A.Ş.) Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan sevkiyat öncesi test ve muayene işlemlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Zeki Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet 'Vuran' aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, Malezya ile ASFAT arasında 'A400M, S-70A, CN-235 ve C-130' uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin işbirliği çerçeve anlaşması imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Zeki Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir." dedi.