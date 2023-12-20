32 İlde Oy Verme Saati Değişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti. Buna göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

32 İlde Oy Verme Saati Değişti
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ysk Açıkladı, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kararda, "oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

 Söz konusu hükümler çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

İşte Oy Kullanma Saatinin Değişti İller

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre,
📍Adıyaman,
📍Ağrı,
📍Artvin,
📍Bingöl,
📍Bitlis,
📍Diyarbakır,
📍Elazığ,
📍Erzincan,
📍Erzurum,
📍Gaziantep,
📍Giresun,
📍Gümüşhane,
📍Hakkari,
📍Kars,
📍Malatya,
📍Kahramanmaraş,
📍Mardin,
📍Muş,
📍Ordu,
📍Rize,
📍Siirt,
📍Sivas,
📍Trabzon,
📍Tunceli,
📍Şanlıurfa,
📍Van,
📍Bayburt,
📍Batman,
📍Şırnak,
📍Ardahan,
📍Iğdır,
📍Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer İllerde Saat Aynı Kaldı

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

# yerel seçim
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