35 yıllık muhtar 68 yaşında görevine veda etti

İlçeye bağlı Taçahmet köyünde 6 dönem tek aday olarak seçime girip kazanan ve son yapılan seçimlerde karşısına aday çıkmasına rağmen köy halkının yeniden şahsını muhtarlığa seçtiğini belirten Ercan Karahmetoğlu, “26 Mart 1989 yılında ilk adaylığımda muhtarlığı devraldım. 35 yıldır Taçahmet köyünde muhtarlık yapmaktayım. Muhtarlık yaptığım süre boyunca 6 dönem karşıma aday çıkmadı. Sadece son dönemde karşıma aday çıktı. Sevgili Taçahmet halkı da tekrar ‘yürü’ dedi. Şu anda da sağlığım nedeniyle gençlerimizin önünü açmak istiyorum ve kendi irademle artık muhtarlığı bırakmak istiyorum" dedi.