Otomobillerde yeni dönem! Kara kutu zorunluluğu geliyor...

Avrupa Birliği ülkelerinde önümüzdeki dönemde Kara kutu zorunluluğu olacak. 2024 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan düzenleme Avrupa Birliği ülkelerinde hayata geçirilecek. İşte ayrınıtılar...

Otomobillerde yeni dönem! Kara kutu zorunluluğu geliyor...
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Otomotiv sektöründe yeni dönem. Avrupa Birliği ülkelerde satılacak otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor. Kara kutu zorunluluğu getirildi. Düzenleme 27 ülkeyi kapsıyor. 

NTV'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nde (AB) otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve vanları içeren 3 bin 500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak.

Yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak.

EDR SİSTEMİ NEDİR?

Kara kutular, hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, ve gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak. Acil bir durum tespit edildiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek. EDR, araç verilerini yüksek isabetlilikle kaydedecek ve bu veriler sadece acil durumlarda yetkililer tarafından erişilebilecek şekilde korunacak. Bu sayede, sürücüye ait verilerin gizliliği korunmuş olacak.

EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

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