370 Kişiye Mezar Olan Binanın Kaçak Müteahhidi Mehmet Özat Yakalandı!

6 Şubat depremlerinde, Antakya'da yıkılan ve 370 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Emlak Bank Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat, Ankara'da bir AVM'de depremzedelerin yakınları tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Özat, sorgusu alınmak üzere karakola götürüldü.

370 Kişiye Mezar Olan Binanın Kaçak Müteahhidi Mehmet Özat Yakalandı!
Editör: Uğur Çam
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6 Şubat depremlerinde, Antakya'da Emlak Bank Konutları 1. Kısmındaki 96 dairelik 6 blok yıkılmıştı. Bloklarda yaşayan 370 kişi hayatını kaybetmişti. Blokların müteahhidi Mehmet Özat, depremden sonra kaçmış, izini kaybettirmişti. Polisin aradığı Özat, Ankara'da bir AVM'de yakınları depremzede olan iki vatandaş tarafından yakalandı.

Mehmet Özat'ı yakalayan vatandaşlardan biri polisi arayarak Mehmet Özat'ı yakaladıklarını ifade etti. Mehmet Özat'ı tutan diğer kişi ise Özat'a, "Suçlu değilsen niye kaçmak istiyorsun? Binaları dikerken iyiydi. Paraları yerken iyiydi. Ölünce cezasını çekeceksin. 9 ay geçti enkazlardan hâlâ cesetler çıkıyor" şeklinde tepki gösterdi.

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# Kahramanmaraş # deprem # antakya
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