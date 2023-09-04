4 Eylül Pazartesi İstanbul elektrik kesintileri! Nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri ile ilgili açıklamalar yapıldı. 4 Eylül Pazartesi günü nerelerde ve saat kaçta elektrik kesintisi yaşanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kent genelinde rutin olarak yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belli ilçeler ve belli bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. İstanbul'da hangi ilçelerde ve saat kaçta elektrik kesintisi yaşanacağı ile ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

4 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BAYRAMPAŞA

04 Eylül 2023 Pazartesi 20:00 İstanbul Bayrampaşa Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Bilgi: Bayrampaşa Elektrik Kesintisi Bölgeleri: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 04/09/2023 20:00:00 - 04/09/2023 23:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bilgi: Bayrampaşa Elektrik Kesintisi Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 20:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 23:30

BAYRAMPAŞA

2023-09-04 İstanbul Bayrampaşa Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Bayrampaşa bölgesinde Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, HİLAL, MAVİAY, SELÇUK, ÖTÜGEN, ÖZ sk bölgelerinde 04/09/2023 12:00:00 - 04/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa İstanbul Elektrik Kesintisi Bildirimi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Zeytinburnu için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY sk bölgelerinde 04/09/2023 12:00:00 - 04/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikkat! Zeytinburnu'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:00

BAYRAMPAŞA

İstanbul Bayrampaşa Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Bayrampaşa'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ŞEHİTLER sk bölgelerinde 04/09/2023 11:00:00 - 04/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Bayrampaşa'ta Elektrik Kesintisi Gerekçesi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

BAYRAMPAŞA

İstanbul Bayrampaşa için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Hangi Bayrampaşa bölgeleri Elektrikten Etkilenecek? : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, FİLİZ, LOZAN, MALAZGİRT sk / TERAZİDERE mah DESOVA, FİLİZ sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa'ta Elektrik Niye Kesik? Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

KAĞITHANE

04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00 İstanbul Kağıthane Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat 1 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Kağıthane Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAPINAR, ALPER, ALÇİN, ARTI, AS, AYDEMİR, BARIŞ, BEHRAM, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, CANSU, DENİZ, ERGÜN, KÖPRÜ, MENEKŞE, MİMAR, MİS, NURAY, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜSLER, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 14:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:01

BAYRAMPAŞA

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Bayrampaşa için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, DÖKÜMCÜLER, MORLALE sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikkat! Bayrampaşa'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:00

SARIYER

İstanbul Sarıyer Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKGEYİK, AKÇA, ALAGEYİK, BERRAK ÇIKMAZI, BESTE ÇIKMAZI, BEYZA ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, CANAN ÇIKMAZI, CİHAN ÇIKMAZI, DEREİÇİ., DİDEM ÇIKMAZI, ESKİ KİLYOS, GÜLBAHAR, GÜLDEREN ÇIKMAZI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜNTEKİN ÇIKMAZI, HAMDİ PAŞA ÇİFTLİK, HÜNER, KOCATAŞ, KUTLU, KUZU, KİLYOS, KİLYOS CADDE DEREİÇİ, MADALYON, RÜZGARLI, TEPE ÜSTÜ BAYIR, VAKIF, ÇİSEM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisi Gerekçesi : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00

EYÜPSULTAN

İstanbul Eyüpsultan için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Duyuru: Eyüpsultan İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Duyuru: Eyüpsultan'taki Elektrik Kesintisinin Sebebi : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:00

SİLİVRİ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

PENDİK

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MÜREBBİYE, ANKARA, CANKURTARAN, İTFAİYE, DÜZENLİ, ANBARLI, ÇİNİLİ, ŞAFAK, ŞEHİT, MİLLİ

Elektrik Kesintisi Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

PENDİK

2023-09-04 İstanbul Pendik Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Pendik'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : MÜREBBİYE, ANKARA, CANKURTARAN, İTFAİYE, DÜZENLİ, ANBARLI, ÇİNİLİ, ŞAFAK, ŞEHİT, MİLLİ

Pendik'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

TUZLA

04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00 İstanbul Tuzla Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Bilgi: Tuzla Elektrik Kesintisi Bölgeleri: BUDAK, ÇİLEK, PİRAMİT, BAŞKOMUTAN, MEKTEP, AYNALI KUYU, YANKI, SEVGİ, KASIM, DERE, ULUCAN, DİYAR, NAZLI, SİM, NAZİK, IŞILTI, CEVVAL, PERVANE, AYDINLI YOLU, EYLÜL, BERK, AKBUĞDAY

Bilgi: Tuzla Elektrik Kesintisi Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 14:00

BEYOĞLU

İstanbul Beyoğlu için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Hangi Beyoğlu bölgeleri Elektrikten Etkilenecek? : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, KARANFİL, ÇAVUŞ, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 04/09/2023 10:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu'ta Elektrik Niye Kesik? Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BEYKOZ

04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30 İstanbul Beykoz Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Beykoz Kesinti Bölgeleri : 41, 48

Beykoz Elektrik Kesintisi Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

BEYKOZ

İstanbul Beykoz için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Duyuru: Beykoz İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler BATTALGAZİ, KİRAZLIYAYLA, GÖYCEK ÇIKMAZI, BABACAN, SAYDAM ÇIKMAZI, FETİH, VADİ, MANDIRA

Duyuru: Beykoz'taki Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

KADIKÖY

İstanbul Kadıköy Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Kadıköy Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : EYÜPPAŞA, MUSTAFA MAZHARBEY, BAHÇELER

İstanbul Kadıköy Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:30

SANCAKTEPE

İstanbul Sancaktepe için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Duyuru: Sancaktepe İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler SÜMBÜL, BADEM, BEHRAM, AKIN, AHLAT, RAHMAN

Duyuru: Sancaktepe'taki Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

PENDİK

İstanbul Pendik için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Hangi Pendik bölgeleri Elektrikten Etkilenecek? : DUALI, MEVLANA, NUR, ANKARA, BEKTAŞİ, YUNUS EMRE, ŞEHİT CUMALİ AKKURT, SADAKAT, ŞEHİT TUNCAY POLAT

Pendik'ta Elektrik Niye Kesik? Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

PENDİK

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Pendik için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : DUALI, MEVLANA, NUR, ANKARA, BEKTAŞİ, YUNUS EMRE, ŞEHİT CUMALİ AKKURT, SADAKAT, ŞEHİT TUNCAY POLAT

Dikkat! Pendik'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

SULTANBEYLİ

İstanbul Sultanbeyli Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Sultanbeyli'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : VAROL, MABET, CEM SULTAN, EŞREF BİTLİS, KASIM, FATİH, KUNDURA

İstanbul Sultanbeyli'ta Elektrik Kesintisi Gerekçesi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30

ÜSKÜDAR

İstanbul Üsküdar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Üsküdar Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : KUŞAKÇI, NISFİYECİ, CUMHURİYET, KALEMTRAŞÇI, GÜNER, SELVİLİK

İstanbul Üsküdar Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30

ÜMRANİYE

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Ümraniye için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : MECNUN, BERBER, CENGİZ TOPEL, ÇİLEK, DENİZ, ETİ, KİRİŞHANE, KÖŞK, PAŞAZADE, RAMAZANAĞA, SABAH, SAİTBEY, SANCAK, ÇİSE, TEK SELVİ, SARIÇAM, VİŞNE, YENİ CAMİ, AHİ EVRAN, SÜTÇÜ İMAM, FOSFOR

Dikkat! Ümraniye'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30

EYÜPSULTAN

İstanbul Eyüpsultan için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 3 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Duyuru: Eyüpsultan İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/09/2023 09:30:00 - 04/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Duyuru: Eyüpsultan'taki Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:00

FATİH

2023-09-04 İstanbul Fatih Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Fatih'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah BEYCEĞİZ FIRINI, BİLGİÇLER, CEMÂLİ, KOKULU BAHAR, NİŞANCA, SARAYAĞASI, ÂRİF EFENDİ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:00

ŞİŞLİ

2023-09-04 İstanbul Şişli Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Şişli bölgesinde Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli İstanbul Elektrik Kesintisi Bildirimi : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00

ZEYTİNBURNU

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

ZEYTİNBURNU

İstanbul Zeytinburnu Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Zeytinburnu Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/1., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Zeytinburnu Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BAĞCILAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce GÜNEŞLİ MAHALLESİ 1324 SOKAK 1330 SOKAK 1323 SOKAK 1322 SOKAK 1321 SOKAK 1317 SOKAK 1300 SOKAK 1286 SOKAK bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Başakşehir Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Başakşehir Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BAŞAKŞEHİR

2023-09-04 İstanbul Başakşehir Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Başakşehir'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

KARTAL

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SAMANDIRA, ÜST, POYRAZ, ANI, ŞARKI, GÜLBAĞ, BENGÜ ÇIKMAZI, ŞAMDAN, BALSUYU, OKUR, YEŞİLBAĞ, NACİ, DEREÜSTÜ, YENİSU, AYYÜZLÜ, KAYALAR, SAYDAM, BENGİSU, ÇAMLIKÖŞK

Elektrik Kesintisi Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00

KÜÇÜKÇEKMECE

İstanbul Küçükçekmece için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Hangi Küçükçekmece bölgeleri Elektrikten Etkilenecek? : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece'ta Elektrik Niye Kesik? Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

SARIYER

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Sarıyer için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, HAS BAHÇE, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KOCATEPE, KUMOĞLU, MUHTARLAR, POSTA YOLU, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, REŞİTPAŞA CAMİ, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikkat! Sarıyer'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00

SARIYER

İstanbul Sarıyer Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, KIRMIZIÇAM, KUBİLAY, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YUSUFELİ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisi Gerekçesi : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00

SİLİVRİ

04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00 İstanbul Silivri Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Bilgi: Silivri Elektrik Kesintisi Bölgeleri: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bilgi: Silivri Elektrik Kesintisi Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

SİLİVRİ

İstanbul Silivri için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Duyuru: Silivri İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Duyuru: Silivri'taki Elektrik Kesintisinin Sebebi : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

ÜSKÜDAR

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BEYAZGÜLLÜ, KARAMAN, ÖZEN, SULTAN MURAT, ŞAHİN, TOPALOĞLU, AKYAZAN, MIZRAK, ALİBEY, BİLLUR, ERYİĞİT, ALİBEY ÇIKMAZI, FENERBAHÇE, SUBOYU, GENCER, DEMİRKOL, DEREBOYU YOKUŞU, MİRAÇ, KESKİN, KARGI

Elektrik Kesintisi Nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:30

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul Beylikdüzü Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Beylikdüzü Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, FATİH, FÜSUN, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELİK, SANCAK, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BEYLİKDÜZÜ

2023-09-04 İstanbul Beylikdüzü Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Beylikdüzü'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BÜYÜKÇEKMECE

İstanbul Büyükçekmece Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Büyükçekmece Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, ÇABA sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisinin Sebebi : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

ÇATALCA

2023-09-04 İstanbul Çatalca Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Çatalca'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BEYLİKDÜZÜ

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BEYOĞLU

İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Beyoğlu Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah EMİR NEVRUZ, OLİVYA GEÇİDİ, İSTİKLAL sk / HÜSEYİNAĞA mah MEŞRUTİYET, İSTİKLAL sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Beyoğlu Elektrik Kesintisinin Sebebi : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00

BEYOĞLU

2023-09-04 İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Beyoğlu'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖMER AVNİ mah FEDA ÇIKMAZI, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, RIZA BEY, SARAY ARKASI, İNEBOLU sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00

BEYOĞLU

04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00 İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 9 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Beyoğlu Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ATEŞPARE, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi Sebebi : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:00

ESENYURT

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Dikkat! Esenyurt için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1967., UFUK sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikkat! Esenyurt'ta Elektrik Kesintisinin Sebebi : Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

FATİH

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, ALİ NÂKİ, CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, HANEDAN, KADI ÇEŞMESİ, KANGAL, MİHRİ KELAM, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ, ŞAİR NABİ, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HALİÇ, HALİÇGÖREN, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik Kesintisi Nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:00

FATİH

İstanbul Fatih Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Fatih Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DOĞAN, FAHRİBEY, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KANGAL, MİHRİ KELAM, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah HALİÇ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Fatih Elektrik Kesintisinin Sebebi : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:00

BAŞAKŞEHİR

2023-09-04 İstanbul Başakşehir Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Başakşehir'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

SARIYER

İstanbul Sarıyer Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, KIRMIZIÇAM, KUBİLAY, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YUSUFELİ sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Sarıyer'ta Elektrik Kesintisi Gerekçesi : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul Beylikdüzü Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Beylikdüzü Elektrik kesintisinden Etkilenen Bölgeler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, FATİH, FÜSUN, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELİK, SANCAK, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 04/09/2023 09:00:00 - 04/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisinin Sebebi : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 17:00

BAĞCILAR

2023-09-04 İstanbul Bağcılar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

İstanbul Bağcılar'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/09/2023 08:00:00 - 04/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar'ta Elektriğin Kesilme Nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Eylül 2023 Pazartesi 08:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Eylül 2023 Pazartesi 16:00