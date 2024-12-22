4 ilde büyük operasyon: Yasa dışı bahis çetesine darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen dört kadın dahil toplam 32 kişiyi tespit ederek teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alarak bu platformlar üzerinden spor müsabakalarına bahis oynattıkları belirlendi. Tespitlerin ardından, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya’da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 26 kişi tutuklanırken, beş kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.