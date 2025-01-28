4 kişilik aile evde ölü bulundu! Konya'da korkunç olay

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Parsana Mahallesi'nde 4 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu. Evin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
4 kişilik aile evde ölü bulundu! Konya'da korkunç olay
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde anne Canfeda, baba Nurettin ve oğulları Hasan Can ve Ali Tunç'u ölü halde buldu.

Evin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

4 kişilik aile evde ölü bulundu! Konya'da korkunç olay - Resim : 1

Konya Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada da "Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da apartman dairesinde 4 ölü bulundu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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